Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem mehrstündigen Ausfall der Gepäckförderanlage am Frankfurter Flughafen am Wochenende sind viele der liegengebliebenen Koffer auf dem Weg zu ihren Besitzern. "Der Großteil liegt bereit, um heute nachgesendet zu werden", sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport am Dienstag. Genaue Zahlen, wie viele der am Samstag gestrandeten 30 000 Gepäckstücke den Urlaubern bereits nachgeflogen wurden, nannte sie nicht.

Tausende Reisende hatten am Wochenende zum Beginn der hessischen Herbstferien nach einem technischen Defekt der rund 80 Kilometer langen Förderanlage ohne ihr Gepäck von Deutschlands größtem Airport losfliegen müssen. Die Lufthansa hatte als Hauptkunde daraufhin die "großen Qualitätsprobleme" des Flughafenbetreibers beklagt.