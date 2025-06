Am Montagabend Ortszeit war das schlimmste Szenario Realität geworden. Iran hatte seinen Vergeltungsschlag gegen eine amerikanische Luftwaffenbasis in Katar begonnen, und nun ging alles ganz schnell: Katar machte sofort den Luftraum dicht, wenig später gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und innerhalb von wenigen Minuten war live zu verfolgen, wie Dutzende Flugzeuge abdrehten und sich der Luftraum über den beiden Ländern leerte. Iran hatte gerade drei der größten Drehkreuze im internationalen Luftverkehr, Dubai, Abu Dhabi und Doha, zeitweise lahmgelegt.

Screenshots eines Flugtrackinganbieters zeigen die Bewegungen im Luftraum über Katar am Montagabend um 19 Uhr Ortszeit (links) und um 21:30 Uhr (rechts). (Foto: FlightRadar24, Bearbeitung: SZ)

Die Schließung der Lufträume verursacht nicht nur im Luftverkehr im Nahen Osten und innerhalb der Region Verwerfungen, die Routen über den Nahen Osten sind auch die einzigen, die viele Airlines für ihre Flüge zwischen Europa und Asien nutzen können. Schon vor dem iranischen Angriff hatten zahlreiche Airlines Flüge zu Zielen in der Region abgesagt. Emirates, Etihad und Qatar Airways, die drei großen Anbieter in der Golfregion, hatten ohnehin schon zahlreiche Flüge zu regionalen Zielen gestrichen. Delta, United und American hatten vor einigen Tagen aus Sicherheitsgründen beschlossen, Dubai oder Doha vorerst nicht mehr anzufliegen. British Airways ließ am Wochenende ein Flugzeug, das schon auf dem Weg nach Dubai war, über Ägypten umdrehen und nach Zürich ausweichen. Lufthansa hatte die Verbindungen nach Tel Aviv, Erbil/Irak und Amman/Jordanien ausgesetzt.

Am Montagabend waren die Lufträume der meisten Länder in der Region zeitweise gesperrt. Darunter waren Israel, Syrien, Irak, Iran, Kuwait, Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Kurz nach dem Ende des iranischen Angriffs ließen zunächst die Emirate wieder erste zivile Flüge zu, im Laufe der Nacht dann auch Katar. Am Morgen lief der Verkehr dann dort wieder einigermaßen wie geplant.

Luftraumsperrungen gab es im Laufe der Jahre immer wieder gegeben, wenn die Luftfahrtbehörden in bestimmten Krisenszenarien zu große Sicherheitsbedenken hatten. Aber die Menge an einzelnen und sich überlagernden Krisen, die die Zivilluftfahrt einschränken, hat es so in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben. Und in der Nähe des Kriegsgeschehens werden in der Regel die Signale der Satellitennavigation (GPS) gestört, ein Sicherheitsrisiko, mit dem die Airlines umgehen müssen.

Andere Strecken sind wegen der höheren Kosten weniger rentabel

Die Ukraine wird seit dem russischen Überfall von allen Airlines umflogen. Westliche Airlines nutzen wegen der Sanktionen gegen Russland den Luftraum des riesigen Landes nicht mehr, was den Verkehr zwischen Europa und Asien schwer durcheinanderbringt. Und den Wettbewerb verzerrt: Air China, China Eastern und China Southern etwa fliegen weiter über russisches Staatsgebiet nach Europa und sparen sich damit je nach Strecke zwischen ein und zwei Stunden Flugzeit – oder auch mehrere Zehntausend Euro für Treibstoff. Zudem brauchen sie für ein vergleichbares Streckennetz weniger Flugzeuge und Crews. Auch Emirates, Fly Dubai oder Turkish Airlines fliegen weiter über und sogar nach Russland, ein lukratives Geschäft. Lufthansa hingegen hat die Verbindung von Frankfurt nach Peking aufgegeben, zu teuer im Vergleich zum eigenen Allianzpartner Air China. Air France fliegt zwar noch, aber laut Air-France-KLM-Konzernchef Ben Smith angesichts der Streckenergebnisse nur mit großen Bauchschmerzen. Auch viele andere Strecken, unter anderem nach Korea und Japan, sind wegen der höheren Kosten deutlich weniger rentabel.

Der Nahe Osten ist wegen der Sperrung des russischen Luftraumes der einzige verbliebene Transitweg zwischen Europa und Asien. Normalerweise verteilt sich der Verkehr auf mehrere Luftstraßen, Überflüge Irans und des Irak sind Routine. Doch seit dem israelischen Angriff auf Iran müssen die Flüge entweder nach Südwesten oder nach Norden ausweichen – wieder sind Umwege und Verspätungen die Folge. Am Montag flogen die meisten Langstreckenmaschinen zwischen Europa und Asien einen großen Bogen über Ägypten und Saudi-Arabien. Alternativ dazu nutzten Jets mit Zielen in China die Strecke im Norden über Aserbaidschan Kasachstan. Auch das ist ein Umweg, zumal weiter westlich der direkte Weg nach Europa über die Ukraine ebenfalls versperrt ist.

Air India, ohnehin schwer gebeutelt wegen des Absturzes einer ihrer Boeing 787 in Ahmedabad, gab am Montagabend bekannt, dass alle Flüge nach Europa, den Nahen Osten und die amerikanische Ostküste vorläufig gestrichen sind. Maschinen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits in der Luft waren, kehrten zu ihren Startflughäfen um. Die indische Airline darf wegen des Kaschmir-Konfliktes derzeit auch nicht den Luftraum von Pakistan überfliegen, was bei manchen Verbindungen Umwege von zwei Stunden und mehr bedeutet.

Besonders schwierig ist die Lage für die israelische Fluglinie El Al. Seit Tagen war der Ben-Gurion-Flughafen wegen der iranischen Raketenangriffe geschlossen. Am Dienstagmorgen öffnete Israel seinen Luftraum wieder für ankommende Flüge. Dies teilte die Flughafenbehörde mit. Zudem hatte die Regierung wieder einige wenige Flüge erlaubt, unter strengen Auflagen.

Ein Beispiel El-Al-Flug 85 am Montag mit nur 50 Passagieren an Bord von Tel Aviv nach Bangkok. Die Boeing 787 war um 14.05 Uhr Ortszeit gestartet und wäre in normalen Zeiten gleich nach Osten abgebogen, über Jordanien, Saudi-Arabien und die Golfstaaten immer weiter in Richtung Südosten. Die El-Al-Boeing bog also nicht nach Osten ab, sondern nach Westen und flog erst einmal einige Hundert nautische Meilen in die falsche Richtung, um dann nach Süden abzudrehen und Ägypten zu queren. Dies nicht ohne einen rechtzeitigen Schlenker zurück nach Osten über das Rote Meer, um in gehörigem Abstand an Sudan vorbeizufliegen und dann weit südlich Jemens nach Osten abzudrehen in Richtung Indien. Die Maschine sollte nach über elf Stunden landen.