Washington (dpa) - Eine Computerstörung bei der Grenzpolizei CBP an internationalen US-Flughäfen hat zu längeren Wartezeiten bei der Einreise in die USA geführt. CBP teilte mit, es sei an mehreren Airports zu einem "verübergehenden Ausfall" der Systeme gekommen. Grenzpolizisten würden Reisende bis zur Behebung der Störung mit "alternativen Verfahren" und so schnell wie möglich kontrollieren. Betroffen waren etwa die Flughäfen von Los Angeles, von Miami und von Newark bei New York, wie die Airports auf Twitter mitteilten.