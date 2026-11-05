Schon zum zweiten Mal in dieser Woche geht eine Serie von Bombendrohungen gegen Flugzeuge in Europa ein. Die Hintergründe sind unklar, allerdings glauben Experten, dass es sich immer um dieselben Täter handelt.

Es ist mehr als zehn Jahre her, dass an Bord eines Flugzeugs tatsächlich eine Bombe explodiert ist. Flug D3 159 der somalischen Daallo Airlines, ein Airbus A321, war an diesem Tag von Mogadischu nach Dschibuti unterwegs, als 15 Minuten nach dem Start der in einem Laptop versteckte Sprengstoff hochging. Ein Mann, der aus dem Loch im Rumpf geschleudert wurde, kam damals ums Leben, den Piloten gelang irgendwie die Rückkehr zum Flughafen mit dem havarierten Jet.