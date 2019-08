Berlin (dpa/bb) - In der diesjährigen Sommerurlaubssaison sind so viele Menschen über die Berliner Flughäfen gereist wie noch nie zuvor. "Wir haben in den Sommerferien zum ersten Mal in sechs Wochen mehr als 5 Millionen Fluggäste gehabt", sagte der Chef der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, am Freitag. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Zuwachs von zwei Prozent. Im Schnitt reisten demnach rund 110 000 Menschen pro Tag über die beiden Hauptstadt-Standorte. Bei den Verspätungen hätten die Flughäfen im bundesweiten Mittelfeld gelegen. Das Chaos aus dem Vorjahr habe sich nicht wiederholt.