Die Hauptreisezeit war in den vergangenen Jahren von Verspätungen und Flugausfällen geprägt. Dass das in diesem Jahr besser wird, lässt sich Lufthansa einiges kosten.

Von Jens Flottau, München

Eigentlich war der teure Airbus A380 schon längst ausgemustert bei Lufthansa und sollte auch nie mehr zurückkehren. Er ist viel zu groß, vor allem für die Nebensaison, mit seinen vier Triebwerken zu teuer zu betreiben, zu unflexibel einsetzbar – in mehrfacher Hinsicht ein großer Klotz am Bein in sowieso schwierigen Zeiten. Doch gerade reaktiviert Lufthansa die letzte ihrer acht A380 für die Basis in München. Die Maschine soll vom Sommer an auf Strecke gehen und mit Denver sogar ein neues Ziel anfliegen.