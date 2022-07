"Wir benötigen die nachhaltige Korrektur der Personalpolitik unseres Vorstands," heißt es in einem internen Rundschreiben der Lufthansa-Piloten.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Man müsste wohl doch eine Weile nachdenken, um etwas zu finden, was das aktuelle Chaos rund um den Luftverkehr noch steigern könnte. Stundenlange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, viele Tausende abgesagte Flüge, Zehntausende verlorene Koffer. Bodyguards, die die entnervten Bodendienstmitarbeiter vor aggressiven Passagieren schützen sollen. "Tun Sie mir nichts", soll neulich eine einsame Lufthansa-Mitarbeiterin am Gate bei ihrer ersten Durchsage gerufen haben. Der Flug war - natürlich - verspätet, weil sich niemand fand, um ihn rechtzeitig abzufertigen.