Wegen des Pilotentreiks wird die Lufthansa an diesem Freitag wohl 800 Flüge streichen - vor allem in Frankfurt und München.

Pünktlich zum Ferienende in mehreren Bundesländern streiken die Piloten bei der Lufthansa, 800 Flüge fallen aus. Der Zeitpunkt irritiert und könnte für die Piloten noch bittere Folgen haben.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Stellen Sie sich vor, es ist Spätsommer 2022. Die Lufthansa hat gerade in der Corona-Pandemie nur mit viel Staatshilfe die größte Krise ihrer Geschichte überstanden, ist nun hoch verschuldet und fliegt immer noch mit einer teils veralteten Flotte und echt alten Sitzen durch die Gegend. Die Passagiere sind seit einigen Monaten wieder unterwegs, weil sie zwei Jahre mehr oder weniger nicht fliegen durften. Sie sind aber gerade schon wieder schwer genervt wegen des Chaos, das zuletzt im Luftverkehr geherrscht hat: lange Schlangen, verlorenes Gepäck, abgesagte Flüge, Verspätungen. In dieser Lage haben die Piloten für Freitag einen eintägigen Streik angekündigt, der wieder Zehntausende betrifft. Okay, und warum jetzt?