Kommentar von Jens Flottau, Frankfurt

Man kann derzeit leicht den Überblick verlieren, wer im Luftverkehr alles streikt. Am Donnerstag waren es die Bodenmitarbeiter der Lufthansa und die Kontrolleure an den Sicherheitsschleusen in Frankfurt, Düsseldorf und Köln. Und das während der weltgrößten Reisemesse ITB in Berlin, was die einschlägigen Branchenverbände sehr verärgert. Zuvor streikten die Piloten der Konzerntochter Discover, und bald werden vermutlich die Flugbegleiter der Kernmarke Lufthansa Airlines in den Ausstand treten, vielleicht schon kommende Woche. Die Liste ist bei Weitem nicht vollständig.