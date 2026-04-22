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LuftfahrtLufthansa streicht 20 000 Flüge der Cityline

Die Lufthansatochter Cityline bietet vor allem regionale und europäische Kurzstreckenflüge an.
Die Lufthansatochter Cityline bietet vor allem regionale und europäische Kurzstreckenflüge an. Sven Hoppe/dpa

Wegen der hohen Kerosinpreise hatte die Lufthansa das geplante Aus für ihre Regionaltochter vorgezogen. Von kommendem Montag an fallen die ersten Flüge weg.

Der Lufthansa-Konzern streicht mit dem angekündigten Aus der Regionaltochter Cityline bis Oktober 20 000 Kurzstreckenflüge. Das entspreche einer Einsparung von rund 40 000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt habe, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Mit den Anpassungen sinke die Zahl unwirtschaftlicher Kurzstreckenflüge.

Das Lufthansa-Angebot soll über den Sommer über die sechs Drehkreuze Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom optimiert werden. Passagiere hätten so weiterhin Zugang zum weltweiten Streckennetz.

Für den Sommer erwartet die Lufthansa eine „weitgehende stabile Treibstoffversorgung“

Die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai wurden laut Lufthansa am Montag umgesetzt, die betroffenen Passagiere seien informiert worden. Die Strecken von Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszów in Polen und Stavanger in Norwegen entfallen vorübergehend. Zehn Verbindungen innerhalb der Gruppe sollen über andere Airports laufen – betroffen sind Heringsdorf, Cork (Irland), Danzig (Polen), Ljubljana (Slowenien), Rijeka (Kroatien), Sibiu (Rumänien), Stuttgart, Trondheim (Norwegen), Tivat (Montenegro) und Breslau (Polen).

Die Lufthansa überarbeitet angesichts der Absenkung ihrer Kapazitäten auch die mittelfristige Streckenplanung. Details sollen Ende April, Anfang Mai veröffentlicht werden. Für die nun im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet der Konzern eine „weitgehende stabile Treibstoffversorgung“.

© SZ/dpa/tobu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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Von Jens Flottau

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