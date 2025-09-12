Schon lange koordiniert der Konzern die Langstreckenflüge seiner Gesellschaften. Nun sollen auch die Verbindungen in Europa besser aufeinander abgestimmt werden. Außerdem will die Lufthansa sparen.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Wenn Carsten Spohr mal ein paar Minuten Zeit hat zwischen den Terminen in der Lufthansa-Zentrale, kann er zuschauen, wie die Flugzeuge vor seinem Fenster über das Vorfeld am Frankfurter Flughafen rollen. Jets der verschiedenen Fluglinien seines Konzerns: Swiss, Brussels Airlines oder Austrian sind dort unterwegs zu einer der drei Startbahnen und machen sich auf den Weg nach Zürich, Brüssel oder Wien.