Zum Hauptinhalt springen

LuftfahrtLufthansa will Fluglinien stärker zusammenführen

Lesezeit: 3 Min.

Die Chefs der verschiedenen Lufthansa-Airlines sollen aushandeln, wie das Europanetz so optimiert werden kann, dass möglichst viele Passagiere über eines der Drehkreuze auf die Langstreckenflüge gebracht werden.
Die Chefs der verschiedenen Lufthansa-Airlines sollen aushandeln, wie das Europanetz so optimiert werden kann, dass möglichst viele Passagiere über eines der Drehkreuze auf die Langstreckenflüge gebracht werden. (Foto: Boris Roessler)

Schon lange koordiniert der Konzern die Langstreckenflüge seiner Gesellschaften. Nun sollen auch die Verbindungen in Europa besser aufeinander abgestimmt werden. Außerdem will die Lufthansa sparen.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Wenn Carsten Spohr mal ein paar Minuten Zeit hat zwischen den Terminen in der Lufthansa-Zentrale, kann er zuschauen, wie die Flugzeuge vor seinem Fenster über das Vorfeld am Frankfurter Flughafen rollen. Jets der verschiedenen Fluglinien seines Konzerns: Swiss, Brussels Airlines oder Austrian sind dort unterwegs zu einer der drei Startbahnen und machen sich auf den Weg nach Zürich, Brüssel oder Wien.

Zur SZ-Startseite

Reden wir über Geld
:„Es gibt keinen ostdeutschen Milliardär“

Philipp Klöckner ist Podcast-Prominenter und einer der erfolgreichsten Investoren Deutschlands.  Ein Gespräch über faire Gagen, die Radieschengeschäfte seiner Oma –  und wie er auf einen Schlag 13 Millionen Euro verlor.

SZ PlusInterview von Jannis Brühl und Nils Heck

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite