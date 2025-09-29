Tausende Stellen fallen weg, die Flotte ist veraltet und dann könnten auch noch die Piloten streiken. Die größte deutsche Fluggesellschaft hat große Probleme, aber auch Pech. Womöglich muss sie ganze Strecken streichen.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die zeigen, was im Argen liegt: Wenn bei der Boeing 747-400 wieder die Aufhängung einer Tür repariert werden muss oder ein Kabelbaum, dann müssen die Kollegen der Lufthansa Technik ran und die Teile nachbauen. Denn es gibt weltweit niemanden mehr, der die Komponenten noch anbietet. Oder die Bremsen beim Airbus A340-600. Lufthansa hat alle, die sie weltweit noch finden konnte, gekauft und eingelagert. Wenn auch sie alle im nächsten Jahr heruntergebremst sind, dann werden die Flugzeuge endgültig ausgemustert und zerlegt.