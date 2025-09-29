Die Lufthansa will bis 2030 weltweit rund 4000 Stellen abbauen. Die meisten davon werden in Deutschland gestrichen und hier vor allem im Management. Gemessen an der Zahl der Beschäftigten von insgesamt weit mehr als 100 000 ist der Abbau nicht besonders groß, in der Verwaltung aber stellt er einen deutlichen Einschnitt dar. Lufthansa betont, die Arbeitsplätze sollen sozialverträglich abgebaut werden, Entlassungen sind damit also zunächst nicht geplant.