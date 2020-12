Von neun Millionen Passagieren im Monat auf 241 000: Die Lufthansa musste im Frühjahr einen beispiellosen Einbruch verkraften. Erholt hat sich der Flugverkehr seither nur mäßig - geparkte Maschinen auf den Flughafen in Frankfurt.

Von Jens Flottau

Schon vor Monaten, als von Impfstoffen und anderen, irgendwie positiven Nachrichten nicht die Rede sein konnte, hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr das Gefühl, ein Ziel vorgeben zu müssen. Es bestand aus einer Zahl: 100 000. So viele Stellen will Spohr auf jeden Fall im Konzern erhalten, komme, was wolle. Es sei auch psychologisch und politisch wichtig, eine sechsstellige Zahl von Mitarbeitern zu erhalten, wie genau auch immer.