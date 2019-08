21. August 2019, 04:54 Uhr Reisen Was der Lufthansa-Chef über Greta Thunbergs Segeltrip sagt

Vor dem Luftfahrtgipfel reagiert Carsten Spohr auf die Vorwürfe gegen seine Branche und erklärt, was sein Konzern gegen den Klimawandel tun will.

Interview von Jens Flottau

Flugscham, Klimawandel, Kerosinsteuer, Billigflugtickets: Selten zuvor stand die Luftfahrtbranche derart im Zentrum des öffentlichen Interesses wie derzeit - auch weil die 16-jährige Umweltaktivistin Greta Thunberg bewusst nicht im Flieger, sondern im Renn-Segelboot den Atlantik überquert, um am UN-Klimagipfel in New York teilzunehmen. Gibt es einen spannenderen Zeitpunkt, mit Carsten Spohr, dem Vorstandschef der Lufthansa, über die Zukunft seines Konzerns und der gesamten Branche zu sprechen? Erst recht, da Spohr an diesem Mittwoch am Luftfahrtgipfel der Bundesregierung in Leipzig teilnimmt. ...