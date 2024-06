Von Jens Flottau, Frankfurt

Für Jens Ritter war das früher Alltag: Als Kapitän eines Lufthansa-Airbus A320 begrüßt man die Gäste an Bord, berichtet, wie lange der Flug dauern wird und wie das Wetter am Ziel sein wird. Doch dieses Mal sitzt Ritter nicht im Cockpit, sondern steht mit seinem Mikrofon mitten in der Business-Class-Kabine eines Airbus- A350-Langstreckenjets und erklärt seinen Gästen, warum dieser Flug besonders ist. Es ist der erste mit den neuen Sitzen der Allegris-Serie, mit denen sich Lufthansa ein bisschen neu erfinden will.