Guten Flug: Eine Lufthansa-Maschine startet am Flughafen Berlin Brandenburg, die Piloten haben in einer Urabstimmung für einen Streik gestimmt.

Kommentar von Caspar Busse

Seit vergangenem Wochenende sind in allen Bundesländern Schulferien, in Deutschland ist damit endgültig Ferienzeit. Die Menschen wollen in den Urlaub. Trotz aller Krisen, die es gerade in der Welt gibt, ist offenbar die größte Sorge vieler, ob sie gut ankommen und ob ihr Flieger pünktlich startet. Doch das ist in diesem Sommer keinesfalls garantiert. Es herrscht Chaos, nicht nur bei der Bahn, sondern auch im Luftverkehr. Überall fehlt Personal, bei den Sicherheitskontrollen der Flughäfen, bei der Bodenabfertigung und bei den Fluggesellschaften. Flüge sind zu spät oder werden abgesagt, wenn das Gepäck mitkommt, darf man sich freuen.

Als ob das nicht genug wäre, streiken nun auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der vergangenen Woche ist das Bodenpersonal erst mal für einen Tag in den Ausstand gegangen, nicht nur bei bei Lufthansa ging fast gar nichts mehr, Hunderte Flüge fielen aus. Am Wochenende dann haben die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa in einer Urabstimmung einem Streik zugestimmt. Gelingt keine Einigung, könnte es zu Arbeitsniederlegungen kommen, mit allen Konsequenzen.

Natürlich ist der Streik in Deutschland als Grundrecht geschützt und damit ein "rechtmäßiges Mittel zur Durchsetzung der Tarifforderung". Daran sollte niemand rütteln. Doch diese Ausstände sind und wären nicht verhältnismäßig, ohne jedes Augenmaß und am Ende verantwortungslos. Die Akzeptanz für solche Maßnahmen könnten am Ende ernsthaft leiden- aus mehreren Gründen.

Erstens ist die Luftfahrt derzeit in einer prekären Lage. Flughäfen und Fluggesellschaften werden der Nachfrage nicht Herr, auch weil sie falsch geplant haben. Gleichzeitig müssen sie mit Vorsicht vorgehen. Denn angesichts des anhaltenden brutalen Kriegs Russlands gegen die Ukraine und der Probleme in der Weltwirtschaft könnte es gerade in der Luftfahrt bald wieder abwärts gehen. Das Wachstum in Deutschland ist im vergangenen Quartal zum Stillstand gekommen, die US-Wirtschaft ist schon auf einer überraschenden Talfahrt. Die Gefahr eines wirtschaftlichen Abschwungs wächst also. Dazu kommt, dass unklar ist, wie sich die Pandemie weiter entwickelt.

Pilotinnen und Piloten sollten ihre große Macht sorgsam einsetzen

Jetzt langfristige Gehaltszusagen zu machen oder gar einen automatischen Inflationsausgleich zu gewähren, wie ihn die Piloten fordern, wäre angesichts der dauerhaften Unsicherheit nicht klug. Sollten Lufthansa und andere Airlines erneut in ernste Existenzprobleme geraten, wirkt sich das auch sehr negativ auf die Mitarbeitenden aus.

Zweitens müssen sich gerade Pilotinnen und Piloten ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Sie sind qua Amt in einer Führungsposition und sollten sich genau überlegen, ob sie ihre Schlüsselrolle (aus)nutzen sollten - zudem ja immer wieder über die angeblich zu hohen Gehälter für die Leute vorne im Cockpit diskutiert wird (wobei oft vergessen wird, dass nur wenige Spitzengehälter von 100 000 Euro und mehr bekommen und außerdem die Verantwortung als Flugzeugführer groß ist).

Nur einige Hundert Pilotinnen und Piloten reichen schon aus, um das gesamte Unternehmen lahmzulegen und für große wirtschaftliche Schäden zu sorgen. Diese zweifellos große Macht sollte sorgsam eingesetzt werden. Die Berufsgruppe sollte nicht in den Ruf geraten, einen Konzern für eigene Interessen in Geiselhaft zu nehmen.

Drittens spricht die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage nicht für Streik. Der brutale Krieg im Osten, die ernste Energiekrise, in der Deutschland bald stecken könnte, die anhaltend hohe Inflation mit all ihren negativen Auswirkungen - das alles bietet keinen guten Hintergrund für Arbeitskämpfe. Denn es steht zu viel auf dem Spiel. Es könnte auch eine gefährliche und nur schwer zu stoppende Lohn-Preisspirale drohen: Wenn die Gehälter steigen, gehen wenig später die Preise nach oben, was wieder höhere Lohnforderungen nach sich zieht und wieder zu mehr Inflation führt.

In dieser Lage also sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer dringend an einen Tisch setzen und dort eine für beide Seiten tragbare Lösung finden. Ein Streik darf immer nur das letzte Mittel sein, gerade jetzt.