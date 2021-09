Lufthansa will den Staat loswerden - so schnell wie möglich

Von Jens Flottau, Frankfurt

Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr und sein Finanzchef Remco Steenbergen gaben wirklich ihr Bestes, als sie am frühen Montagmorgen Investoren die gerade angekündigte Kapitalerhöhung schmackhaft machen wollten. Spohr etwa betonte, man sehe nun wirklich, dass die Geschäftsreisen zurückkommen. Da das Sommergeschäft so gut gelaufen sei, werde Lufthansa für das dritte Quartal einen operativen Gewinn ausweisen, so Steenbergen. Und in der derzeit laufenden Sanierung nehme man strukturell jährliche Kosten von 3,5 Milliarden Euro aus dem Unternehmen.

Dennoch stellt sich die Frage: Warum jetzt? Das Timing der Kapitalerhöhung, durch die der Lufthansa voraussichtlich 2,1 Milliarden Euro zufließen werden, ist nicht nur nach Ansicht von Bernstein-Research-Analyst Daniel Röska "rätselhaft". Schließlich sei der Aktienkurs in den vergangenen Wochen stetig abgerutscht, die wichtigsten Langstrecken in die USA für Europäer immer noch weitgehend geschlossen, die Nachfrage liegt immer noch deutlich unter Vorkrisenniveau, die Kapazität soll für 2021 gerade mal die Hälfte von 2019 erreichen. Auch die Frage, wer in Deutschland eigentlich künftig die Bundesregierung stellt und damit die politische Richtung in Umwelt- und Luftverkehrspolitik vorgebe, sei noch nicht beantwortet und trage damit zusätzlich zur Unsicherheit bei. Kurzum: Die Kapitalerhöhung zu verzögern, bis zumindest die Langstrecken wieder freigegeben seien, hätte Röska zufolge wohl bei den Investoren mehr Wohlwollen hervorgerufen. Vor allem aber: Derzeit braucht das Unternehmen gar kein frisches Geld.

Die mutmaßliche Antwort auf die Timing-Frage findet man sozusagen im Kleingedruckten und im Archiv: Lufthansa will so schnell wie möglich die Staatsbeteiligung loswerden, die sie unternehmerisch nach eigener Wahrnehmung zu stark einschränkt und vor allem bei denen, die schon lange im Konzern dabei sind, alte Traumata von zu großem Staatseinfluss bedient. Damals, Anfang der Neunzigerjahre, als Lufthansa eine existenzielle Krise zu bewältigen hatte, war sie noch teilstaatlich. Andererseits hat sie im vergangenen Jahr nur dank der staatlichen Intervention eine Insolvenz vermeiden können.

Rund neun Milliarden Euro stellten Deutschland, die Schweiz, Österreich und Belgien insgesamt zur Verfügung - Lufthansa musste allerdings nur einen Bruchteil davon in Anspruch nehmen, weil sie schon im Herbst 2020 wieder mit Anleihen den Zugang zu den Kapitalmärkten schaffte.

Der Konzern wollte die Staatshilfen eigentlich bis zur Bundestagswahl zurückgezahlt haben

Als Lufthansa im Frühjahr die Pläne für eine Kapitalerhöhung vorstellte, hatte Spohr gehofft, dass die Fluggesellschaft die Staatshilfen - falls möglich - noch vor der Bundestagswahl zurückzahlen werde. Das hat nun nicht geklappt, aber immerhin hat sie nun einen klaren Zeitplan nicht nur dafür, sondern auch für den Ausstieg des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) als Anteilseigner. Noch im Oktober will Lufthansa 1,5 Milliarden Euro aus der sogenannten Stillen Beteiligung I zurückzahlen, bis Jahresende noch einmal eine Milliarde aus der Stillen Beteiligung II. Auch den nicht in Anspruch genommenen Anteil der Stillen Beteiligung I in Höhe von drei Milliarden Euro wird Lufthansa kündigen und hat damit keinen Zugriff mehr darauf.

Damit vermeidet Lufthansa teure Zinsen, diese wären nämlich in den kommenden Jahren für die Hilfen stark gestiegen. Entscheidend sind aber auch die Folgen für die eigentliche Staatsbeteiligung: Der WSF hält derzeit einen Anteil von 15,84 Prozent an Lufthansa. Sollte er sich an der Kapitalerhöhung beteiligen, verpflichtet er sich dazu, spätestens nach sechs Monaten damit zu beginnen, seine Aktien zu verkaufen und muss sich vom gesamten Paket nach spätestens zwei Jahren getrennt haben. Der WSF will sich erst nach Abschluss der Bezugsfrist am 5. Oktober zu dem Thema äußern.

Sollte er alle Bezugsrechte wahrnehmen, müsste er für die Aktien 340 Millionen Euro bezahlen, er könnte die Rechte aber auch ganz oder teilweise verkaufen. Da die Aktien erheblich unter dem aktuellen Börsenkurs angeboten werden, könnte der Bund bei einem späteren Verkauf voraussichtlich einen deutlichen Buchgewinn erzielen. Der WSF hatte die ursprüngliche Beteiligung von 20 Prozent für einen Kurs von 2,50 Euro erworben, einen Teil davon aber ebenfalls mit großem Gewinn bereits abgestoßen.

Lufthansa bietet die neuen Aktien mit einem hohen Abschlag an: Sie sollen im Zuge der Kapitalerhöhung 3,58 Euro kosten, 56 Prozent unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Die Anteilseigner können pro gehaltener Aktie eine weitere kaufen. Ein Konsortium von 14 Banken garantiert die Kapitalerhöhung aber vollständig. Mehrere von Black Rock verwaltete Investmentfonds haben sich dazu verpflichtet, Bezugsrechte in einem Volumen von 300 Millionen Euro vollständig auszuüben. Und alle Lufthansa-Konzernvorstände wollen ebenfalls so viele Aktien kaufen, wie sie dürfen.