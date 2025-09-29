Es sind schon wieder schlechte Nachrichten und schon wieder von einem deutschen Vorzeigeunternehmen: Die Fluglinie Lufthansa hat an diesem Montag bekannt gegeben, dass bis Ende 2030 insgesamt 4000 Arbeitsplätze wegfallen sollen, und zwar überwiegend in Deutschland und in der Verwaltung. Die Arbeit soll künftig auch mithilfe von Digitalisierung und Automatisierung erledigt werden. Operative Bereiche, also etwa Piloten, Kabinen- und Bodenpersonal, seien kaum betroffen. Die Arbeitsplätze sollen sozialverträglich abgebaut werden, Entlassungen sind zunächst nicht geplant. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 105 000 Mitarbeitende.