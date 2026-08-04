Die hohen Kerosinpreise treffen alle Fluggesellschaften. Doch Lufthansa steht sehr viel schlechter da als die Konkurrenz. Die Gründe dafür sind hausgemacht.

Die Iran-Krise ist mit all ihren Folgen bei Lufthansa voll angekommen. Der Gewinn der Sparte Netz-Airlines, zu der Lufthansa, Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören, ist im zweiten Quartal von im Vorjahr 627 Millionen auf 137 Millionen Euro geradezu eingebrochen. Lufthansa Airlines hat in einem der beiden typischerweise stärksten Reisequartale sogar einen operativen Verlust eingeflogen. Auch die beiden Spezialisten für europäischen Direktverkehr, Eurowings und die 50-Prozent-Beteiligung an Sun Express, haben ein negatives Ergebnis abgeliefert.