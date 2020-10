Lufthansa-Flugschule:Aus allen Wolken

Von Jens Flottau, Frankfurt, und Ralf Wiegand, Bremen

Jürgen Schumann: In schwarzer Schrift auf weißem Grund steht der Name über dem Glasportal der Lufthansa Verkehrsfliegerschule in Bremen; das Gebäude am Flughafendamm ist eben diesem Kapitän Jürgen Schumann gewidmet, der am 16. Oktober 1977 an Bord der "Landshut" erschossen wurde. Die von einem palästinensischen Terrorkommando entführte Lufthansa-Maschine war in Jemen zwischengelandet, weil der Treibstoff ausgegangen war. Schumann war gestattet worden, das Flugzeug zu verlassen, um es zu kontrollieren. Er kehrte freiwillig in die Maschine zurück - und wurde von den Terroristen hingerichtet. Viele Jahre später stellte sich heraus, dass Schumann während seines Außenaufenthalts versucht hatte, in einer gefährlichen Unterredung mit einem Unterhändler den Weiterflug der Landshut zu verhindern, weil er das Leben der Passagiere in Gefahr wähnte.