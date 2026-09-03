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LuftfahrtFliegen wird teurer – oder?

Lesezeit: 4 Min.

Am Flughafen „Franz Josef Strauß“ in München gehen Fluggäste durch die Sicherheitskontrolle.
Am Flughafen „Franz Josef Strauß“ in München gehen Fluggäste durch die Sicherheitskontrolle.
Johannes Simon

Seit dem Beginn des Iran-Krieges versuchen Fluggesellschaften, die höheren Treibstoffkosten an die Kunden durchzureichen. Das klappt für den Moment, aber wie lange noch?

Von Jens Flottau, Frankfurt

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Wer in diesem Sommer einen Flug buchen wollte, der erlebte des Öfteren eine böse Überraschung. Denn auf vielen Strecken war kaum ein günstiges Ticket mehr zu bekommen, ein Urlaub im Süden war ein teures Vergnügen. Und eine Reise nach London, eine viel frequentierte Verbindung mit konkurrierenden Airlines, kostet selbst Mitte September nach den Ferien bei Lufthansa locker knapp 400 Euro. Zumindest dann, wenn man nicht mitten in der Nacht aufstehen will. Gefühlt ist Fliegen also viel teurer geworden.

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