Lufthansa will eine weitere europäische Fluggesellschaft übernehmen. Die portugiesische Regierung gab am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung bekannt, dass sie Anteile an der bislang staatlichen TAP Air Portugal an den deutschen Konzern verkaufen wird. Die Entscheidung steht noch unter dem Vorbehalt von wettbewerbsrechtlichen Freigaben, die für 2027 erwartet werden.

Lufthansa hatte sich jahrelang um den Zuschlag bei TAP beworben und setzte sich zuletzt gegen den Konkurrenten Air France-KLM mit einem dem Vernehmen nach für den Staat finanziell attraktiveren Angebot durch. Mit der Entscheidung gewinnt Lufthansa einen viel besseren Marktzugang auf den Südatlantikstrecken zwischen Europa und Lateinamerika und kann außerhalb Deutschlands weiter wachsen.

Der Konzern hat seit vielen Jahren sein Wachstum vor allem über Zukäufe realisiert, während die Kernmarke Lufthansa Airlines wegen mangelnder Profitabilität derzeit schrumpft. Zur Lufthansa Group gehören derzeit bereits Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Air Dolomiti und seit 2025 auch ITA Airways, an der sie im Frühsommer mit 90 Prozent der Anteile auch die Mehrheit übernommen hat.

Bei TAP geht es zunächst um einen Anteil von knapp 45 Prozent. Die portugiesische Regierung behält selbst einen Mehrheitsanteil und damit auch die Kontrolle über die Fluglinie. Lufthansa hat aber immer deutlich gemacht, dass sie auf Dauer alle ihre Tochtergesellschaften komplett übernehmen will.

TAP hat, wie die meisten europäischen Airlines, turbulente Jahre hinter sich. Mehrere Privatisierungsversuche sind gescheitert oder wurden rückabgewickelt. Während der Corona-Pandemie rettete der Staat die Fluglinie vor der Pleite. Der jüngste Verkaufsprozess hat sich mehrfach verzögert.

Die portugiesische Fluglinie ist mit einer Flotte von derzeit knapp 100 Flugzeugen ein eher kleiner Faktor in der europäischen Airlinebranche, spielt aber in Marktnischen eine wichtige Rolle. Vor allem auf den Strecken nach Brasilien ist TAP wegen der historischen Verbindungen besonders stark. Lufthansa und ihre bisherigen Tochtergesellschaften kommen derzeit nach Südamerika auf einen Anteil von etwa acht Prozent, mit TAP zusammen wären es rund 20 Prozent und damit in einer ähnlichen Größenordnung wie Air France-KLM und International Airlines Group (British Airways, Iberia). Auch Strecken nach Westafrika gehören zu den Spezialitäten von TAP. IAG hatte sich vorzeitig aus dem Bieterrennen für TAP zurückgezogen, mit der spanischen Tochtergesellschaft Iberia hätte es große Überschneidungen gegeben.

Die Fluglinie war bislang wegen Beihilfeauflagen der Europäischen Union auf eine Flotte von höchstens 99 Flugzeugen beschränkt. Ihre jüngst vorgelegte Strategie für die nächsten zehn Jahre sieht ein starkes Wachstum auf den Langstrecken vor. Allerdings leidet die Fluglinie wie ihre Konkurrenten unter den derzeit extrem hohen Kerosinpreisen. Im ersten Halbjahr machte TAP bei einem Umsatz von gut zwei Milliarden Euro einen Netto-Verlust von fast 100 Millionen Euro.