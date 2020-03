Die Airline erwägt, in bis zu vier Ländern Kredite zu beantragen: Deutschland, Belgien, Österreich und der Schweiz. Bis zu 70 Prozent der Flüge könnten am Ende wegfallen.

Die Lufthansa-Gruppe will angesichts der dramatischen Auswirkungen der Coronavirus-Krise in vier Ländern Staatshilfen beantragen. "Wir sprechen mit den Regierungen der Heimatmärkte über mögliche Staatshilfen", sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Zuvor hatte bereits das Handelsblatt darüber berichtet.

Die Gespräche mit den Regierungen Deutschlands, Belgiens, Österreichs und der Schweiz sind demnach bereits angelaufen. Es sind jene Länder, in denen die Fluggesellschaften Lufthansa, Brussels Airlines, Austrian und Swiss angesiedelt sind.

Konzernchef Carsten Spohr wollte darüber hinaus noch am Freitagabend an einer Runde von Wirtschaftsvertretern mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen, in der es um das neuartige Coronavirus und die Folgen für die Wirtschaft gehen solle. Die Bundesregierung hatte großen deutschen Unternehmen Kredite in unbegrenzter Höhe in Aussicht gestellt, um Pleiten zu verhindern.

Lufthansa hat für die Flugbegleiter in München und Frankfurt Kurzarbeit beantragt

Harry Hohmeister, in der Gruppe verantwortlich für die Kernmarke Lufthansa, hat dem Vernehmen nach am Freitag vor Mitarbeitern Flug-Kürzungen von 70 Prozent in Erwägung gezogen. Zuletzt hatte der Konzern davon gesprochen, die Kapazität um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Lufthansa plane trotz der massiv eingebrochenen Nachfrage nicht, den Flugbetrieb zeitweise ganz einzustellen, so ein Sprecher. Vom Wochenende an ist jedoch der Flugbetrieb über dem Nordatlantik wegen der Einreiserestriktionen der USA massiv eingeschränkt.

Nähere Details zu den möglichen Staatshilfen waren zunächst nicht bekannt. Lufthansa hat für die Flugbegleiter in München und Frankfurt Kurzarbeit beantragt, auch für die Bodendienste steht dieser Schritt an. Auch der Frankfurter Flughafen bestätigte, für etwa 10 000 Mitarbeiter der Boden- und Sicherheitsdienste Kurzarbeit beantragen zu wollen. In Frankfurt fliegen derzeit jede Woche rund 45 Prozent weniger Passagiere ab. Fraport-Chef Stefan Schulte rechnet mit Rückgängen von bis zu 60 Prozent. Der Konzern will - anders als die meisten Fluggesellschaften - keine Investitionen zurückstellen und auch das neue Terminal 3 weiterbauen.