Normalerweise läuft das ja auf einem Langstreckenflug so ab: Es ist entweder zu heiß oder zu kalt, vorn schreit ein Kind, der Typ auf dem Nebenplatz schnarcht schon mal voraus. Die Filme der Bordunterhaltung, na ja. Eng ist es sowieso. Bis das Essen kommt, dauert es Stunden. Und dann heißt es: „Chicken oder Pasta?“

Dieser traurigen, aber in weiten Teilen industrieübliche „Onboard Experience“ will nun ausgerechnet die Lufthansa, die sich darin in den vergangenen Jahrzehnten nicht gerade als führend erwiesen hat, etwas entgegensetzen. Nämlich die „Future Onboard Experience“. Und weil offenbar alle Großprojekte in Konzernen Abkürzungen haben müssen, heißt dieses hier FOX.

FOX, das sei die „ganzheitliche Neugestaltung des Langstrecken-Erlebnisses“, sagt Lufthansa Airlines-Verkaufsvorstand Heiko Reitz. Man wolle „mehr Individualität und Komfort und mehr Wertigkeit“ schaffen und das „gastronomische Erlebnis in allen Klassen massiv aufwerten.“ In der First Class soll es sogar „modernes Fine Dining“ werden, denn „wir wollen nicht nur mithalten, sondern vorangehen.“ Man könnte auch einfach sagen: Lufthansa führt auf den Langstrecken ein besseres Catering ein.

Gerade ist Lufthansa dabei, neue Sitze der Allegris-Reihe auf den Langstreckenjets einzubauen, die die alten, engen und nicht mehr konkurrenzfähigen Sessel vor allem in der Business-Class ersetzen. Damit soll die Airline wieder auf ein akzeptables Niveau gebracht werden. In München fliegen derzeit zehn Airbus A350 mit den neuen Sitzen, aber es wird noch bis Ende 2028 dauern, bis fast alle Langstreckenjets umgerüstet sind. Die bessere Hardware war der erste Schritt, jetzt sollte der Bordservice und das Essen folgen.

Der Caterer engagiert Köche aus Sternerestaurants

Grundlegend aber sei, so Lufthansa Airlines-Chef Jens Ritter, dass der Flugbetrieb wieder stabiler laufe als in den vergangenen Jahren. Die Abflug-Pünktlichkeit lag zuletzt mit 74 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert, die Zahl der verspäteten Koffer ging um 42 Prozent zurück und 46 Prozent weniger Gäste haben ihren Anschlussflug verpasst. Und endlich kommen langsam auch die neuen Langstreckenflugzeuge, die die veraltete Flotte ersetzen sollen, 2026 sind es neue Boeing 787 und Airbus A350.

In der First Class gehört nun zum Fine Dining, dass die Gäste nicht nur zwischen den Hauptspeisen wählen dürfen, sondern auch eine Kombination kleinerer Gerichte zusammenstellen können. Für die Küchen am Boden werden beim Caterer Gate Gourmet-Köche eingestellt, die vorher in Sternerestaurants gearbeitet haben. So schwer es ist, mit am Boden vorbereiteten Gerichten an das Spitzenniveau von Restaurants heranzukommen, es soll zumindest versucht werden. In der Business-Class, für Lufthansa die wichtigste Beförderungsklasse auf der Langstrecke, können die Passagiere künftig nicht nur zwischen besseren, vom Fernsehkoch Johann Lafer konzipierten Menüs wählen, sondern auch entscheiden, wann sie essen wollen. Und da, wo immer noch die meisten Gäste fliegen (müssen), in der Economy, sollen sie immerhin zwischen drei Menüs auswählen können. Es soll deutsche, internationale und an den Zielorten ausgerichtete Küche geben, und damit eine „klare kulinarische Identität“, so Reitz.

Intern war FOX ein Kraftakt – seit Anfang 2024 waren Arbeitsgruppen damit beschäftigt, über Monate liefen Testflüge inmitten des Normalbetriebes. Gate Gourmet musste in München und Frankfurt die Fläche der Küchen verdoppeln, Service-Abläufe mit der Personalvertretung mussten neu verhandelt werden. Reitz rechnet vor, dass allein für die Erstbelieferung der neuen Ausstattung wie Teller und Besteck Material angeschafft wurde, für das 1000 Europaletten nötig gewesen wären. 187 Millionen Artikel seien ausgetauscht worden.

Die Umstellung kostet die Lufthansa viel Geld, wie viel, das will sie nicht verraten. Jedenfalls muss sie darauf hoffen, dass die Kunden ihr die Investitionen über die Ticketpreise oder mehr Buchungen zurückzahlen. Angesichts dessen, was manche ihrer Konkurrenten mittlerweile beim Catering anbieten, hatte die Airline aber kaum Alternativen zu dem Schritt. Eingeführt werden soll FOX im Laufe des Jahres 2026, genaue Daten nennt Lufthansa noch nicht.