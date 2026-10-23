Lufthansa„Wir können so nicht weitermachen“

Deutschlands größte Fluggesellschaft kämpft seit Langem mit hausgemachten Problemen, Verzögerungen bei Lieferanten und nun auch noch mit den Folgen des Iran-Krieges. Wie kann trotzdem die Wende gelingen?

Neulich, bei einer dieser regelmäßigen Mitarbeiterversammlungen, musste sich Carsten Spohr dann doch einmal ernsthaft rechtfertigen. Was er denn persönlich dazu beitrage, damit sich die Lage bei Lufthansa wieder verbessere, fragte eine Flugbegleiterin den Konzernchef. Und natürlich meinte sie so etwas wie Gehaltsverzicht, um in schweren Zeiten ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das alle abgeben müssen, um Deutschlands größte Fluggesellschaft zu sanieren. Spohr hingegen lockte die Kollegin in eine andere Richtung. Er habe seinen Sommerurlaub abgekürzt und somit sei seine Antwort: „Ich arbeite mehr.“