Lufthansa will seine Kabinen in den kommenden Jahren modernisieren. Im Bild das Interieur in einer Boeing 777X.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Den einen kleinen Seitenhieb konnte sich Lufthansa-Chef Carsten Spohr nicht verkneifen, wenn schon Boeing Commercial-Chef Stan Deal neben ihm auf der Bühne und ein Haufen Journalisten davor standen. Lufthansa sei ja Erstkunde für die Boeing 777X, "wann auch immer sie fertig ist", so Spohr. Der leiderprobte Boeing-Manager lächelte ein wenig verkniffen, versuchte aber, das beste aus der Situation zu machen. "Bald" werde die neue Langstreckenmaschine kommen, rief er Spohr und dem Publikum zu.

Das Thema 777X ist für Lufthansa nicht nur deswegen ein sehr schmerzhaftes, weil ihr ein effizientes, großes Langstreckenflugzeug fehlt, das sie auch im derzeitigen Reiseboom gut gebrauchen könnte. Die Maschine sollte eigentlich schon 2020 kommen und der Start für ein neues Bordprodukt sein - vor allem eine neue Business und First Class. Dann kam auch noch die Corona-Pandemie dazwischen. Und so fliegt Lufthansa nun vor allem in der Business Class mit Sesseln durch die Gegend, die alles andere als zeitgemäß sind und mittlerweile deutlich schlechter als das, was andere Fluggesellschaften ähnlicher Ausrichtung bieten. In Europa haben Air France und British Airways Lufthansa in der Business Class abgehängt, die Golf-Airlines sowieso, aber auch wichtige US-Fluglinien wie United sind längst mindestens einen Schritt voraus.

Weil dieses "bald" ein sehr relatives ist - die erste 777X soll mit fünf Jahren Verspätung erst 2025 ausgeliefert werden - hat sich Lufthansa nun anderweitig beholfen. Im Hangar 7 am Frankfurter Flughafen, einst gebaut für den derzeit noch ausgemusterten Airbus A380, präsentierte Lufthansa die erste von 34 bestellten kleineren Langstreckenjets des Typs 787-9. Die Maschine soll ein erster Schritt sein, durch den der Konzern seinen Rückstand beim Produkt aufholen will.

Lufthansa wird Spohr zufolge bis auf weiteres pro Jahr mehr als zwei Milliarden Euro in neue Flugzeuge und eine bessere Kabine investieren. Bis 2030 werden konzernweit etwa 200 neue Jets ausgeliefert, bei der Kernmarke Lufthansa rund 80. Von Mitte 2023 an soll dann auch die neue Business Class eingebaut werden, die neue First Class ab Ende des Jahres.

In einigen Maschinen sind Sitze verbaut, die für eine chinesische Airline gedacht waren

Details der neuen Kabinen verrieten Spohr und seine Leute noch nicht, nur ein paar Eckdaten. In der Business Class wird jeder Sitz direkt an einem Gang liegen, man muss also nicht mehr über den Nachbarn klettern. Der Sessel ist breiter als der alte, soll deutlich bequemer werden und lässt sich branchenüblich in ein komplett flaches Bett verwandeln. Außerdem soll es viel mehr Ablageflächen und Fächer geben. Die First Class wird künftig eine Art Mini-Suite sein, mit Tür und Wänden bis fast zur Kabinendecke. Der Sessel - und das Bett - sind knapp einen Meter breit. Die neue Business Class soll ab Mitte 2023 zunächst an Bord der 787 fliegen, die Business und die First dann ab Ende 2023 zunächst auf dem in München stationierten Airbus A350. Insgesamt sollen mit der "Allegris" genannten Produktreihe mehr als 100 Großraumjets ausgestattet werden.

Wann und wie genau, das ist aber selbst den Lufthansa-Planern noch ein Rätsel. Das hängt einerseits davon ab, ob Boeing nun wirklich Anfang 2025 die erste 777X liefern kann. Anderseits wissen die Flottenstrategen auch noch nicht, wann sie welche Maschinen ausmustern und bei welchen sich die teure Umrüstung noch lohnt. Für viele Kunden vor allem in Frankfurt bleibt damit noch auf Jahre hinaus das Problem, dass sie mit Pech eine "alte" Version erwischen.

Oder irgendeine Zwischenlösung. Die 787, die hinter Spohr und Deal im Hangar 7 geparkt war, sollte eigentlich für die chinesische Hainan Airlines fliegen, doch diese konnte sie wegen finanzieller Probleme nicht übernehmen. Lufthansa übernahm sie und vier weitere und dürfte für sie wenig bis gar nichts bezahlt haben - siehe 777X-Verspätung. An Bord sind aber die Sitze, die eigentlich für Hainan vorgesehen waren. Sie sind besser als die alten Lufthansa-Sessel und damit irgendwie Branchenstandard, aber auch nicht herausragend. Ähnliches erleben die Kunden in München auf vier Airbus A350 - diese sollten ursprünglich an Philippine Airlines ausgeliefert werden. Ab kommenden Jahr fliegen dann also drei verschiedene Business Class-Versionen in der Lufthansa-Flotte. Es ist also, wie fast immer in der Luftfahrt, kompliziert.

Trotzdem sollte der Neustart nach Corona-Pandemie, Staatshilfen und Massenentlassungen am Freitag gefeiert werden. Am Nachmittag durften Mitglieder des HON Circle, also die absoluten Vielflieger, das neue Flugzeug und die Sitze bewundern. Am Abend dann sollte eine Party für 2000 Mitarbeiter steigen.