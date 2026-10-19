Mit ihren gut 75 Metern so lang, dass man eine Kamera braucht, um sie am Boden um eine Kurve zu steuern: Die A340-600.

Für Francesco Sciortino war der Airbus A340-600 immer etwas Besonderes. „Wenn Sie nach dem Flug zum Crew-Bus laufen, dann drehen Sie sich schon noch einmal um und schauen“, so berichtet der Lufthansa-Kapitän aus seinem Berufsalltag. Klar, zu sehen ist dann auch nicht irgendein Jet, sondern das einst längste Passagierflugzeug der Welt. So lang, dass Airbus spezielle Kameras eingebaut hat, damit die Piloten am Boden besser um die Kurven steuern können, wenn sie von der Landebahn zu ihrer Abstellpositionen rollen.