Lufthansa und Air France-KLM verklagen die irische Luftfahrtbehörde, weil sie nicht gegen die Billigfluglinie vorgeht. Ryanair droht nun mit dem Austritt aus dem gemeinsamen Verband.

Die Airline-Chefs Carsten Spohr und Michael O’Leary sind im normalen Leben erbitterte Konkurrenten. Lufthansa tut seit Jahren alles, um O’Learys Ryanair möglichst aus Deutschland fernzuhalten – und das mit einigem Erfolg. Zu viel Billigkonkurrenz wäre schädlich für das Geschäft der tendenziell hochpreisigen Lufthansa. Andererseits respektieren sich die beiden auch irgendwie. Im Verband Airlines for Europe (A4E) haben sie ein Format geschaffen, mit dem sie und ihre Kollegen von Air France-KLM, Easyjet und International Airlines Group (IAG) Lobbyarbeit für gemeinsame Interessen betreiben können.