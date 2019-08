Luftfahrtversicherer haben mit hohen Schäden zu kämpfen. Die Branche will daher noch höhere Preise durchsetzen. Auch ein Mangel an Anbietern könnte drohen.

Die Flughäfen sind überfüllt, die Zahl der Kollisionen zwischen Flugzeugen auf dem Boden steigt. Kleinflugzeuge zerschellen in den Alpen oder vor einer Baumarktwand. Große Katastrophen waren bis vor kurzem selten. Aber das ist seit den Abstürzen zweier Boeing 737 Max und der darauf folgenden Stilllegung aller Flugzeuge anders.

Die Luftfahrtversicherer sind unter Druck, weil die Preise niedrig sind. "Es ist klar, dass die Versicherer mehr Geld brauchen", sagt Reiner Siebert, Geschäftsführer beim Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft (GVNW). Bis 2018 war er für die Versicherungstöchter und den Schutz der Lufthansa zuständig. "Es ist absolut notwendig, dass die Prämien angepasst werden. Das Maß ist allerdings entscheidend."

Der Markt für Luftfahrtversicherung hat drei Bereiche: Policen für Fluggesellschaften, für Hersteller und Flughäfen sowie für Privatflieger von kleinen Sportmaschinen bis zu den Privatjets der Promis oder der Konzerne. In der Fachsprache heißt das General Aviation.

Lief in der Vergangenheit einer der Bereiche wegen größerer Schäden einmal nicht so profitabel, haben die anderen das in der Regel ausgeglichen, berichtet Siebert. "Das hat sich stark geändert." Denn jetzt sind die Schäden überall hoch, die Not bei den Versicherern ist deshalb so groß.

Diese Einschätzung bestätigt die Maklerfirma AJ Gallagher. So hat der Bereich General Aviation auch international im zweiten Quartal dieses Jahres eine Reihe tödlicher Vorfälle erlebt: In Mexiko starben elf Menschen beim Absturz eines Firmenjets, in Brasilien machte der Crash eines Flugzeugs mit Popstar Gabriel Diniz an Bord Schlagzeilen, der dabei starb. Angeblich war der Flieger nicht als Flugtaxi lizensiert. Der Fall erinnert an den Fußballer Emiliano Sala, der Anfang des Jahres über dem Ärmelkanal tödlich verunglückte.

Der Schaden für Boeing wird derzeit auf rund fünf Milliarden Dollar geschätzt

Daneben spricht AJ Gallagher von zahlreichen kleinen Unfällen mit Beulen und Kratzern, die insgesamt zu hohen Kosten führen. "Zusammen stellen diese täglichen Ereignisse einen erheblichen Anteil der jährlichen Schäden dar und bleiben daher ein besorgniserregender Bereich für die Luftfahrtversicherer."

Im Bereich General Aviation gibt es in der Regel keinen Selbstbehalt, erklärt GVNW-Mann Siebert, so dass Schäden komplett an die Versicherer durchgereicht werden. Bei großen Jets gibt es zwar Selbstbehalte bis zu einer Millionen Dollar. Allerdings werden diese zumeist durch eine weitere Versicherung, die sogenannte Kasko-Franchise-Police, deutlich reduziert und liegen dann auch nur bei etwa 50 000 Dollar. Damit werden selbst kleine Reparaturen an den Fliegern schnell zu einem Fall für die Versicherung.

Natürlich stellt der Fall Boeing in seiner Dimension alle anderen Schäden in den Schatten. Zwei Abstürze mit hunderten Toten innerhalb kurzer Zeit, das folgende Flugverbot für alle Boeing 737-Max-Maschinen, Klagen von Angehörigen und Piloten - der Schaden für den Hersteller Boeing wird derzeit auf rund fünf Milliarden Dollar geschätzt, Tendenz steigend. Wird nachgewiesen, dass für die Abstürze bei Ethiopian Airlines und Lion Air die Systeme von Boeing verantwortlich waren, ist dies ein Fall für dessen Produkthaftpflichtpolice. Sie hat nach Branchenangaben eine Deckungssumme von 2,5 Milliarden Dollar. Zahlen werden in diesem Fall alle großen internationalen Luftfahrtversicherer. Führend bei Boeing ist Global Aerospace. Das ist ein Pool aus Versicherern, der federführend von dem Münchner Rückversicherer Munich Re verwaltet wird.

Außerdem werden die betroffenen Fluggesellschaften Boeing für ihre sogenannten Grounding-Kosten verantwortlich machen, also alle Kosten, die ihnen durch das Flugverbot für die 737-Max-Maschinen entstanden sind. Die Versicherungssumme bei Boeing soll in diesem Bereich bei 500 Millionen Dollar liegen, die Kosten werden das wohl übersteigen. Deshalb ist auch für die Einkäufer der Unternehmen klar, dass höhere Preise unvermeidlich sind. Das US-Fachmagazin Flying erklärt, dass es auch im eigenen Interesse der Luftfahrtfirmen sei, höhere Prämien bis zu einem gewissen Grade zu akzeptieren. "Wenn der Markt solche Veränderungen nicht akzeptiert, werden sicher noch mehr Versicherer den Bereich Luftfahrt verlassen." Und weniger Konkurrenz werde unausweichlich zu noch höheren Prämien führen, warnen die Experten des Magazins.

Diese Entwicklung sieht Marion Schmidt, die lange Jahre als Underwriterin für Luftfahrtversicherer Policen verhandelte, bereits im Gange: Die Kapazitäten seien durch Zusammenschlüsse und Übernahmen im Markt bereits gesunken. Auch würden die Underwriter sich die einzelnen Risiken genauer anschauen und "Risiken mit schlechtem Schadenverlauf gar nicht oder nur mit geringeren Anteilen und gegebenenfalls höherer Prämie zeichnen".

Wie hoch der Anstieg genau ausfällt, wird erst gegen Ende des Jahres klarer. Dann werden traditionell die meisten Policen erneuert. Siebert fürchtet, dass der Anstieg ohne Maß sein wird, und erinnert an die Folgen des 11. September 2001. Nachdem Terroristen bei den Angriffen in den USA Flugzeuge zu ihren Waffen gemacht hatten, stiegen die Prämien in der Luftfahrtversicherung exorbitant an. Wenige Jahre später fielen sie aber umso stärker wieder ab, so dass die Versicherer bis heute mit diesen niedrigen Prämien kämpfen.

Für Airlines sei es schwierig, etwas gegen höhere Kosten zu unternehmen

Sieberts Hoffnung: "Der Markt hat aus 9/11 gelernt." Auch Schmidt sieht keinen Anlass für große Unruhe bei den Kunden: "Der Druck auf die Prämien dürfte sehr überschaubar bleiben, weil es insgesamt weiterhin Überkapazitäten in diesem Markt geben wird." Schmidt und Siebert betonen, dass das Luftfahrtgeschäft für Versicherer generell interessant ist, weil es mit anderen Risiken wie der Entwicklung bei Naturkatastrophen nicht korreliert, also unabhängig davon ist.

Für einzelne Airlines ist es schwierig, selbst etwas gegen höhere Versicherungskosten zu unternehmen, erklärt Siebert. Natürlich können sie immer versuchen, die Frequenz von Kleinschäden zu verringern und damit zu einem besseren Risiko für die Versicherer zu werden. Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung von Prämien ist ein höherer Selbstbehalt. Größere Unternehmen wie die Lufthansa können sich das leisten. "In den vergangenen Jahren hat sich das nicht gelohnt, aber das könnte sich jetzt ändern."