Luftfahrt„Jedes Flugzeug entspricht einem mittelständischen Betrieb“

Ach, wie schön war das alles noch im Jahr 2019. Damals, im Jahr vor der Corona-Pandemie, wähnte sich die deutsche Luftfahrtbranche im regelrechten Aufwind. Zwar belasteten schon damals vergleichsweise hohe Standortkosten die Branche. Im Großen und Ganzen aber waren Flugzeugbauer, Airlines und Flughafenbetreiber sich sicher: Die Zwanzigerjahre dürften ein gutes Jahrzehnt werden.