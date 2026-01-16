Zum Hauptinhalt springen

Luftfahrt„Jedes Flugzeug entspricht einem mittelständischen Betrieb“

Lesezeit: 4 Min.

Ein Flugzeug startet am Münchner Flughafen.
Ein Flugzeug startet am Münchner Flughafen. (Foto: Armin Weigel/dpa)

Die deutsche Luftfahrt steckt in der Krise. Union und SPD versuchen, mit Steuersenkungen gegenzusteuern, sagen aber selbst: Das reicht nicht. Die Frage ist nur: Was tun?

Von Jens Flottau und Vivien Timmler, Frankfurt/Berlin

Ach, wie schön war das alles noch im Jahr 2019. Damals, im Jahr vor der Corona-Pandemie, wähnte sich die deutsche Luftfahrtbranche im regelrechten Aufwind. Zwar belasteten schon damals vergleichsweise hohe Standortkosten die Branche. Im Großen und Ganzen aber waren Flugzeugbauer, Airlines und Flughafenbetreiber sich sicher: Die Zwanzigerjahre dürften ein gutes Jahrzehnt werden.

