5. Oktober 2018, 13:51 Uhr Flugchaos Lufthansa fliegt künftig mit mehr Puffer

Auf einem sogenannten Flug-Gipfel haben Bundesregierung und Wirtschaft versprochen, dass künftig weniger Flüge ausfallen oder sich verspäten.

Mehr Flugzeuge sollen starten, zudem soll die Taktung lockerer werden, versprechen die Fluggesellschaften.

Beim sogenannten Luftfahrt-Gipfel haben Vertreter aus Wirtschaft und Politik versprochen, gegen Verspätungen und Flugausfälle vorzugehen. In diesem Sommer fielen Tausende Flüge aus. "Am Himmel wird's eng", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag und versprach: "Passagiere werden schon 2019 Verbesserungen spüren."

Damit das klappt, wollen die Airlines künftig mehr Flugzeuge einsetzen und den Flugplan nicht mehr so knapp kalkulieren, heißt es im Abschlussdokument. "Die Fluggesellschaften verpflichten sich, wo erforderlich, ihre Flugpläne zu entzerren und zusätzliches Fluggerät bereitzustellen", twitterte ein Sprecher des Ministeriums. Das soll Anschlussverspätungen vermeiden oder wenigstens verringern. Auch soll es an Flughäfen künftig mehr Anlaufpunkte für Sicherheitskontrollen geben als bislang, damit die Schlangen kürzer werden. Zudem soll die Flugsicherung mit mehr Personal ausgestattet werden.

Im März gibt es den nächsten Flug-Gipfel

Kommt ein Passagier doch mal wieder zu spät an oder wird der Flug ganz gestrichen, soll es "einfachere Entschädigungsverfahren" geben. Eigentlich sieht das EU-Recht vor, dass betroffene Passagiere 250 bis 600 Euro bekommen, wenn nicht außergewöhnliche Umstände geltend gemacht werden. Doch oft hapert es daran, dass das Geld auch ausgezahlt wird. Fluggastrechteportale im Internet klagen im Namen der Passagiere und behalten einen Teil des Gelds ein. Das ist mittlerweile ein großes Geschäft - und zeigt auch, wie groß die Probleme der Branche sind.

Teilnehmer des Flug-Gipfels waren neben Verkehrsminister Scheuer unter anderem auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der Chef der Deutschen Flugsicherung, Klaus-Dieter Scheurle, sowie der Chef der Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens, Stefan Schulte. Die deutsche Perspektive hat allerdings ihre Grenzen - viel wird auch auf europäischer Ebene geregelt. Zu Beginn des Sommerflugplans im März soll es einen weiteren Flug-Gipfel geben, um die Umsetzung zu überprüfen.