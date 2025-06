Von Oliver Meiler, Paris

Wäre das der Fussballmarkt, dann würde man jetzt vom Transfer des Jahres sprechen, wenigstens in Frankreich. Der Mailänder Luca de Meo, 58 Jahre alt, auch als „Car Guy“ bekannt, der französischste aller italienischen Manager in Frankreich, wechselt nach fünf erfolgreichen und auch revolutionären Jahren bei Renault zum Luxus- und Modekonzern Kering. Von den Autos zu den Kleidern, den Handtaschen, den Düften von Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga und Yves Saint Laurent also. So jedenfalls vermeldet es die Zeitung Le Figaro, und niemand dementiert. Auf den ersten Blick mag dieser Branchenwechsel überraschen, aber nur auf den ersten.