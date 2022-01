Ein QR-Code, der mit der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung gescannt werden kann, hängt in einem Einzelhandelsgeschäft an einer Schutzscheibe.

Von Simon Groß und Simon Hurtz

Die Corona-Pandemie legte schonungslos offen, was das deutsche Gesundheitssystem jahrzehntelang versäumt hatte: Digitalisierung. Während sich ein tödliches Virus ausbreitete, wurden mit Faxgeräten, Stift und Papier Kontakte nachverfolgt. Dann trat der Rapper Smudo bei Anne Will auf und sagte: "Ich gehe mit Luca in die Bahn, piep, check ein, check aus. Dann gehe ich ins Restaurant, piep, piep."