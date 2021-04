Von Clara Thier

"Würde man als 30-Jährige auf die Stunde des eigenen Todes wetten?" Wahrscheinlich nicht, denkt man, denn wenn man richtigliegen würde, hätte man danach nichts mehr von dem Gewinn. Da müsste man schon auf den Tod von jemand anderem wetten, und das wäre wiederum sehr makaber. Statistikprofessor Gerd Bosbach stellt diese Frage aber nicht, weil ihn das menschliche Ableben fasziniert, sondern um die Wahrscheinlichkeiten im Lieblingsglücksspiel der Deutschen zu veranschaulichen - dem Lottospiel. Im Spiel um 6 aus 49 Zahlen zum Beispiel liegt die Chance auf sechs Richtige plus Superzahl bei 1 zu 140 Millionen. Genauso gut könnte man wetten, die exakt richtige Minute in den nächsten 26,6 Jahren vorauszuahnen, in der ein Asteroid die Erde trifft, wenn klar ist, dass er irgendwann in den nächsten 26,6 Jahren kommen wird.