Schatten im Bushäuschen bekommen fast nur Menschen in den reichen Teilen Kaliforniens. In den ärmeren Vierteln von Los Angeles verkaufen sich die Werbeflächen nicht.

Wer soziale Ungerechtigkeit in Los Angeles sehen will, den Unterschied zwischen stinkreich und bettelarm, der sollte an einem Montagmorgen zur Straßenecke Western/Slauson im Viertel Chesterfield Square kommen. Die Gegend gilt als die gefährlichste der Stadt, in den vergangenen sechs Monaten hat es dort laut Polizeistatistik 132 Gewaltverbrechen gegeben. Der Parkplatz des Supermarkts gilt als Umschlagplatz für geklaute Telefone und Drogen, auf der anderen Straßenseite können die Leute Edelsteine kaufen - bei Mufflers für die Autofelgen und bei Mr Bling Gold Teeth für die Zähne.