Von Martin Wittmann, London

Die Pop-Musikerin Sabrina Carpenter trat vor kurzem in London auf, in der Mitte ihres Konzert sang sie „Busy Woman, all the time“. Ein Fan in der Halle dürfte sich besonders angesprochen gefühlt haben, zumindest was den Titel der Nummer betrifft (im Rest des Liedtextes geht es um Tantra Yoga und Rasuren): Rachel Reeves, Finanzministerin des Vereinigten Königreichs. Sie ist seit ihrem Amtsantritt im August tatsächlich eine pausenlos beschäftigte Politikerin. Ihre Labour-Partei hatte ja nichts weniger als den Wiederaufbau des zerbröselnden Landes angekündigt, als oberstes Ziel das Wirtschaftswachstum ausgerufen. An Aufgaben mangelt es Reeves jedenfalls nicht.