Von Kathrin Werner

Virgile Raingeard verdient 80 000 Euro. Das ist ziemlich viel, aber längst nicht so viel wie die Bestverdiener in dem Unternehmen, das Raingeard gegründet hat und dessen Chef er ist: Figures. Als Gründer, sagt er, werde man sowieso mit anderen Dingen bezahlt als mit dem Jahresgehalt, vor allem mit dem wachsenden Wert der eigenen Firma. Und es gebe da eben Menschen in seinem Team, die heiß umworben werden von der Konkurrenz und die er halten will.