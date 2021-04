Fernseher-Angebote in einem Elektronikmarkt: Wer in Raten zahlt, der zahlt manchmal drauf.

Von Nathanael Häfner

"Wunschprodukt aussuchen und kostenlos finanzieren", "100 Tage Zahlpause", "Finanzieren statt verzichten" - nicht nur in den Osterferien preisen Händler ihre Produkte mit attraktiv klingenden Finanzierungsangeboten an. Dafür arbeiten die Händler mit einem Kreditinstitut zusammen, bei dem Verbraucher einen Ratenkredit mit fester Laufzeit und Ratenhöhe abschließen. Mit dem ausgereichten Kredit können die Kunden dann die ausgewählte Ware auf einen Schlag bezahlen, der Kredit wird in Raten bei der Bank abgestottert. Häufig werden damit auch kleinere Elektrogeräte finanziert. Doch nicht immer ist alles günstig, was günstig aussieht.