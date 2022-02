Von Saskia Aleythe und Claus Hulverscheidt

Mal angenommen, die Ferien stünden vor der Tür und die Menschen in Bayern kämen alle gleichzeitig auf die Idee, die freie Zeit diesmal für eine Bahnreise nach Berlin zu nutzen. Bahnhöfe und Züge wären hoffnungslos überfüllt, der Fahrplan geriete durcheinander und vor dem Berliner Südkreuz stünden die ICEs stundenlang Schlange, weil die Gleise in Richtung Innenstadt verstopft wären. Und als wäre das nicht Ärger genug, stiegen plötzlich auch noch die Ticketpreise auf das Zehnfache, weil die Deutsche Bahn die Gelegenheit nutzte, um einmal richtig Kasse zu machen.

Absurder Gedanke? Keineswegs. Vielmehr entspricht das Szenario ziemlich genau der Lage, mit der es die Beteiligten im globalen Frachtverkehr derzeit zu tun haben. Weil vor allem Europäer und Amerikaner ihr Geld seit fast zwei Jahren nur noch sehr eingeschränkt im Restaurant, beim Masseur oder im Urlaub ausgeben können, bestellen sie Autos und Küchen, Rasenmäher und Spielkonsolen, die ganz oder teilweise in Asien hergestellt und von dort aus in die Welt verschifft werden.

Hauptprofiteure sind die großen Reedereien: Sie schicken täglich so viele ihrer riesigen Frachter auf die Reise, dass die Schiffe manchmal wochenlang an den Küsten vor Anker liegen, weil die Corona-geplagten Hafenarbeiter und Lkw-Fahrer beim Be- und Entladen, beim An- und Abtransport der Waren einfach nicht nachkommen. Das Ergebnis sind Wartezeiten, Produktionsausfälle - und massive Preiserhöhungen: Kostete es vor zwei Jahren noch weniger als 2000 Dollar, einen 13-Meter-Container von Shanghai nach Los Angeles zu verschicken, waren es zuletzt 14 000, zu Spitzenzeiten gar 20 000 Dollar.

Bei Hapag-Lloyd bleibt fast jeder zweite verdiente Euro als Gewinn in der Kasse

Parallel zu den Preisen explodieren die Gewinne einer Branche, die in der Vergangenheit häufig mit Kleckererträgen oder gar roten Zahlen zu kämpfen hatte. Schätzungen zufolge spülte ausgerechnet das Pandemiejahr 2021 den Reedereien zusammen umgerechnet rund 130 Milliarden Euro in die Kassen, neun Mal so viel wie 2020. Der Hamburger Hapag-Lloyd-Konzern etwa, die fünftgrößte Reederei der Welt, versiebenfachten ihr Betriebsergebnis auf sagenhafte 9,4 Milliarden Euro - und das bei einem Konzernumsatz von gerade einmal gut 22 Milliarden Euro. Die dänische Møller-Mærsk-Gruppe, hinter der Mediterranean Shipping Co. (MSC) die Nummer zwei der Branche, verdiente in zwölf Monaten so viel Geld wie in den neun vorangegangenen Jahren zusammen.

Ein Teil des Segens wird als Dividende an die glücklichen Aktionäre fließen, zudem investieren die Reedereien in einem Ausmaß wie seit langem nicht mehr. Allein Hapag-Lloyd hat zwölf neue Riesen-Schiffe bestellt, die mehr als 23 000 Standardcontainer transportieren können, dazu zehn kleinere mit einer Kapazität zwischen 10 000 und 12 000 Stahlboxen. Die Auftragsbücher der Werften in China und Südkorea sind voll, Hunderte Frachter sollen in den kommenden Jahren ausgeliefert werden. Darüber hinaus beteiligen sich die Transportkonzerne an Hafenterminals, manche gehen gar noch einen Schritt weiter und engagieren sich auch im Luftfrachtgeschäft. Marktführer MSC etwa will gemeinsam mit der Lufthansa bei der italienischen Fluggesellschaft ITA einsteigen.

Detailansicht öffnen Voll beladenes Containerschiff: Weil das Geschäft 2021 so anzog, gaben Reedereien zuletzt viele neue Ozeanriesen in Auftrag. Kommen sie erst dann auf den Markt, wenn der Boom wieder abgeklungen ist? (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)

Diversifizierung, neue Schiffe, zusätzliche Geschäftsfelder: Angesichts des Nachfragebooms sind das erklärliche Schritte - aber sind sie auch logisch? Nicht wenige Ökonomen prophezeien schließlich, dass sich die Konsumausgaben der Bürger nach Überwindung der Pandemie wieder stärker in Richtung Dienstleistungen verschieben werden: weniger Spielkonsolen, dafür mehr Urlaube und Friseurbesuche gewissermaßen. Auch die hohen Inflationsraten in vielen Ländern, zu denen die Reedereien mit ihren Preisen ja selbst beitragen, könnten die Kauflaune der Menschen trüben. Hinzu kommt, dass zwischen Bestellung und Auslieferung eines großen Frachters in der Regel mindestens zwei bis drei Jahre ins Land gehen. Die neuen Schiffe könnten also genau dann zu Wasser gelassen werden, wenn Corona überwunden und die Bestellwut der Bürger ein wenig abgeebbt ist. Steigendes Angebot, sinkende Nachfrage - das ist ein Cocktail, der jede Branche in eine waschechte Depression stürzen kann.

Noch vor wenigen Jahren erwirtschafteten die Konzerne noch nicht einmal die Spritkosten

Ausgerechnet die Reedereien kennen dieses Schreckensszenario nur allzu gut. Nach der Weltfinanzkrise, die die Länder des Westens 2008 in tiefe Rezessionen stürzte, waren die Flotten viel zu groß für die schwindende Nachfrage. Die Schiffe mussten mit niedriger Auslastung fahren, die Frachtraten waren so niedrig, dass sie nicht einmal die Spritkosten deckten. Etliche Reedereien gingen pleite oder wurden von Konkurrenten geschluckt. Ende 2016 trieben Schiffe der insolventen Hanjin-Reederei aus Südkorea wie herrenlose Koffer auf den Weltmeeren, niemand wollte sie mehr betanken oder passieren lassen, aus Angst, auf den Kosten sitzen zu bleiben. Ein Szenario, das nun wieder droht?

Abzusehen sei das nicht, sagt Carlos Jahn vom Institut für Maritime Logistik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg, schließlich hätten "die Reedereien auch immer den Hebel, ältere Schiffe loszuwerden". Tatsächlich hatte sich die Containerschifffahrt schon vor Corona erholt, einer der Auswege aus den Überkapazitäten war einfaches Ausmisten: Allein 2016 und 2017 wurden Schiffe mit einer Gesamtkapazität von 1,1 Millionen Containern verschrottet - exakt so viel, wie Marktführer MSC gerade an neuen Schiffen nachbestellt hat. Das Verschrotten ist weiterhin eine Möglichkeit, die Flotten dem Markt anzupassen, zumal sich die Schifffahrt immer mehr auf Umweltfreundlichkeit umrüsten muss. "Die neuen Schiffe sind in der Regel treibstoffsparender", sagt Jahn. Bei Hapag-Lloyd glaubt man zudem, dass sich die Nachfrage auf einem höheren Niveau stabilisieren wird als in der Vergangenheit. "In China beispielsweise wächst der Mittelstand jährlich im zweistelligen Millionenbereich", sagt Unternehmenssprecher Nils Haupt. "Damit wachsen auch Konsumbedürfnisse - und somit auch Gütertransporte."

Überhaupt ist man bei Hapag-Lloyd bestrebt, dem Eindruck entgegenzutreten, der deutsche Branchenführer bestelle vor allem deshalb so viele neue Frachter, weil ihm die glänzenden Geschäftszahlen die Sinne vernebelt hätten. "Die Schiffe kauft man nicht, um kurzfristige Kapazitätsprobleme auszugleichen, denn Covid wird irgendwann vorbei sein", sagt Haupt. Ziel der Shoppingtour sei vielmehr, im wichtigen Asienverkehr eine stärkere Rolle spielen zu können. Auch den Vorwurf, die Branche bereichere sich schamlos an der Krise, weist man zurück. Nicht nur beim Transport, sondern auch in der Produktion von Gütern gebe es massive Verspätungen, die sich in höheren Preisen niederschlügen, so der Sprecher. Und überhaupt: "Man muss auch sagen: Das ist ein Stück Normalisierung. Die Unternehmen haben in den letzten Jahren ihre Waren verhältnismäßig günstig transportieren können, während viele Linienreedereien nicht einmal ihre Kapitalkosten verdient haben."

Statt sich einen Wettbewerb zu liefern, arbeiten die Firmen in Allianzen zusammen

Was die Position der Reedereien enorm stärkt, ist, dass sie längst nicht mehr einzeln, sondern in Allianzen agieren: Statt sich einen Wettbewerb um niedrige Preise zu liefern, koordinieren sie ihre Fahrpläne und teilen sich Stellplätze auf Schiffen. Dabei sind sie von wichtigen Regeln des Kartellrechts ausgenommen, weil die Politik aus Kosten- wie Umweltgründen verhindern will, dass Container leer über die Ozeane reisen. Den Behörden in Europa und den USA ist es deshalb kaum möglich, die drei großen Allianzen auf den Weltmeeren zu sprengen, die weite Teile des Geschäfts kontrollieren. Entsprechend hilflos klangen jüngst die Klagen von US-Präsident Joe Biden, die Reedereien bereicherten sich an der Pandemie und trieben die Inflationsraten in die Höhe. Zwar beauftragte der vermeintlich mächtigste Mann der Erde die Kartellbehörden seines Landes mit einer Prüfung der Vorwürfe, aber nicht einmal im Weißen Haus selbst glaubt man daran, dass sich die Preise auf diesem Wege spürbar werden senken lassen.

Auch unabhängige Fachleute sehen noch keine Trendwende. Viele aktuelle Probleme, etwa der Arbeitskräftemangel im Transportgewerbe oder die Machtkonzentration im Reedereigeschäft, ließen sich nicht auf die Schnelle beseitigen, schrieb etwa Parisa Kamali, Ökonomin beim Internationalen Währungsfonds (IWF), jüngst in einem Blog-Beitrag. Daher gelte: "Auch wenn die Frachtpreise zuletzt wieder ein wenig gesunken sind, werden sie über das gesamte Jahr wohl auf einem hohen Niveau verharren." Selbst Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen macht seinen Kunden nur bedingt Mut: Zwar werde sich der Markt mit dem Abflauen der Omikron-Welle in der Tat schrittweise normalisieren. Die Niedrigpreise der Jahre 2018 und 2019 aber, so deutete der Vorstandsvorsitzende am Dienstag zugleich an, werde man wahrscheinlich nie wieder erreichen.