Schwachstelle "Log4shell":Es brennt im Netz

Von Jannis Brühl

Auf dem Kongress des Chaos Computer Club hing vor einigen Jahren ein Banner: "Alle Computer sind kaputt." Was damals eher ein Witz unter Hackern war, beschreibt die Stimmung unter IT-Experten an diesem Wochenende. Es dürften Hunderte Millionen Computer und Apps auf der ganzen Welt sein, die über ein und dieselbe neu entdeckte Schwachstelle für Kriminelle und andere böswillige Hacker angreifbar sind. Auch von vielen Bürgern genutzte Dienste von Konzernen sollen betroffen sein, darunter Apples iCloud und Dienste von Amazon. Angreifer und Verteidiger befinden sich nun in einem Wettrennen. Jeder Betreiber eines betroffenen Systems muss die Sicherheitslücke schließen, bevor Hacker eindringen und das System ohne Erlaubnis übernehmen können. Unternehmen arbeiten unter Zeitdruck an Aktualisierungen ihrer Systeme.