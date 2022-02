Von Alexander Hagelüken

Die Deutschen und ihr Geld, das ist weiterhin ein Tabu. Anders als etwa in Schweden wissen die meisten Arbeitnehmer nicht, was ihre Kollegen verdienen. Laut einer neuen Befragung gibt es sogar in Ehen große Geheimnisse: 30 Prozent der Beschäftigten haben keine Ahnung, was ihr Partner verdient. Das geht aus dem Stepstone- Gehaltsreport hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Dabei wird in diesem Jahr besonders spannend, wie sich der Verdienst entwickelt.