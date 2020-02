Einer der größten Zivilprozesse vor dem Landgericht München I hat bereits am zweiten Verhandlungstag mit einem Paukenschlag geendet: Die Kartellkammer des Gerichts wies am Freitag die Klage eines Rechtsdienstleisters gegen das so genannte "Lkw-Kartell" ab. Das eigens zu diesem Zweck gegründete Unternehmen, "Financialrights Claims" mit Sitz in Düsseldorf hatte angebliche Schadenersatz-Ansprüche gegen die fünf größten europäischen Lkw-Hersteller - Daimler, Volvo, Iveco, MAN und DAF - gesammelt und eingeklagt: etwa 3200 Käufer und 85000 Kaufvorgänge; die Klagesumme belief sich auf mehr als 600 Millionen Euro.

14 Jahre lang, zwischen 1997 und 2011, sollen die Lastwagen-Bauer ihre Verkaufspreise abgesprochen haben. Als das Kartell aufflog, verhängte die EU-Kommission im Jahr 2016 Bußgelder in Höhe von 2,93 Milliarden Euro gegen die Unternehmen; allein Daimler musste eine Milliarde Euro bezahlen. Nur MAN, in München ansässig, profitierte von einer Art Kronzeugenregelung und kam ohne Zahlung davon. Nun sind bundesweit eine Vielzahl von Schadenersatz-Verfahren anhängig, weil die damaligen Käufer, darunter viele mittelständische Transportunternehmen und Spediteure, meinen, sie hätten ohne die illegalen Absprachen ihre damals erworbenen Lastwagen billiger bekommen können. Allein die Münchner Kartellkammer bearbeitet mehr als 100 Verfahren.

Für die umfangreichste dieser Klagen warb "Financialright Claims" damit, dass ihre Klienten keinerlei Prozessrisiko zu tragen hätten, nur im Erfolgsfall wären 33 Prozent der erstrittenen Summe als Provision fällig gewesen. Das Landgericht München hat aber nun nach dem Prozessauftakt Ende Oktober 2019 die Klage am Freitag für unzulässig erklärt. Die Kartellkammer stützt ihr Urteil auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom November 2019. Dort hatte der BGH entschieden, dass das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) - auf das sich Firmen wie Financialrights Claims berufen - zwar weit auszulegen sei, dass aber in jedem Einzelfall entschieden werden müsse, ob das jeweilige Angebot dem RDG noch entspricht.

"Von vorneherein nicht auf eine außergerichtliche, sondern ausschließlich auf eine gerichtliche Tätigkeit gerichtet"

Und das tat es im Fall des Düsseldorfer Unternehmens nach Ansicht des Gerichts nicht mehr. Financialrights Claims ist offiziell als Inkassounternehmen eingetragen und unterliegt deshalb dem RDG. Das Urteil rügt aber, dass das Angebot "von vorneherein nicht auf eine außergerichtliche, sondern ausschließlich auf eine gerichtliche Tätigkeit gerichtet" sei: "Damit überschreitet die Klägerin ihre Inkassoerlaubnis." Außerdem sieht das Gericht die Gefahr von Interessenskonflikten der Beteiligten auf der Klägerseite. So seien in der Klage Forderungen mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten gebündelt. Wäre es aber im Prozessverlauf zu einem Vergleich gekommen, dann hätten die weniger aussichtsreichen Forderungen die Vergleichssumme gemindert - so dass diejenigen Beteiligten mit guten Chancen am Ende weniger bekommen hätten, als wenn sie alleine geklagt hätten.

Des Weiteren sieht das Gericht ein Problem in der Beteiligung des amerikanischen Prozessfinanziers Burford Capital - er trägt die Verfahrenskosten und hätte im Erfolgsfall an der ausgezahlten Summe partizipiert. Da es sich aber, so das Urteil, dabei "um ein ausländisches Unternehmen mit einer börsennotierten Muttergesellschaft handelt, das unter Beobachtung von Analysten und Presse steht", sei der "Einfluss sachfremder Entscheidungskriterien" nicht auszuschließen.

Gegen das Urteil steht die Berufung zum Oberlandesgericht München offen. Die beteiligten Unternehmen könnten jeweils auch alleine erneut klagen - wohl mit einigen Ausnahmen: Weil eine unzulässige Klage die Verjährung nicht hemmt, sind vermutlich einige Forderungen seit der Klageerhebung im Dezember 2017 verjährt.