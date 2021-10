Viele Lkw-Fahrer gehen in den nächsten Jahren in Rente, Nachwuchs gibt es zu wenig: Viele Junge gehen lieber in die Industrie, wo die Jobs besser bezahlt sind und die Arbeitszeit besser planbar ist.

Von Thomas Fromm, Landau

Es ist nicht so, dass niemand wüsste, dass die Spedition Niedermaier aus Landau an der Isar schon seit einiger Zeit Lkw-Fahrer sucht. Gleich hinter der Landstraße, kurz vor dem Fuhrpark, hat das Transportunternehmen ein großes Schild an den Straßenrand gestellt. Ein Stellenangebot, mitten hinein in die niederbayerische Landschaft. Gesucht werden: Büromitarbeiter, Lagerarbeiter und Kraftfahrer. Seit über einem Monat steht das Schild jetzt schon hier.