Liu Qiangdong Wer ist der Mann aus China, der Mediamarkt-Saturn übernehmen will? 3. August 2025, 13:57 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Liu Qiangdong, hier in einer Aufnahme aus Tianjin bei Peking, aus dem Jahr 2018. (Foto: Foto: imago/VCG)

In China bringt sein Unternehmen jeden Tag Millionen Pakete ans Ziel. Nun will er auch Europas Technikmärkte aufmöbeln. Was man schon mal sagen kann: Geiz findet er überhaupt nicht geil.

Von Gregor Scheu

