Von Max Hägler und Silvia Liebrich, Guben

Große Umwälzungen beginnen oft klein und unscheinbar, und manchmal an vergessenen Orten. Die zugewachsene Industriebrache am Rand von Guben in der Lausitz zum Beispiel, die könnte so ein Umwälzungsort werden. Denn läuft alles nach Plan, geht hier in zwei, drei Jahren eine der ersten großen Lithium-Raffinerien Deutschlands in Betrieb. Hier soll der Rohstoff veredelt werden, den Auto-und Energieindustrie in den nächsten Jahren so dringend für ihre Batterien brauchen: ein weiches Metall, das silbrig-weiß schimmert und deshalb auch als weißes Gold bezeichnet wird.