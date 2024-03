Als Lisa Su Chefin von AMD wurde, steckte das Unternehmen in einer schwierigen Phase. Inzwischen ist der Konzern einer der am schnellsten wachsenden in der Halbleiter-Branche.

Von Kathrin Werner, Austin

Lisa Su arbeitet eher im Hintergrund. Die mächtigste Frau der künstlichen Intelligenz redet nicht viel über sich selbst. Das wird auch bei ihrem Vortrag auf der Tech-Konferenz SXSW in Austin in Texas deutlich. Auf die eigentlich harmlose Frage, was sie denn für Sport treibe, um so fit zu bleiben, reagiert sie zögerlich. "Das ist aber eine persönliche Frage", sagt Su. Sie zögert wieder und antwortet dann doch: schnell laufen, Krafttraining, boxen.