Von Björn Finke, Lingen

Vom blauen Himmel brennt die Sonne, im Dortmund-Ems-Kanal spiegeln sich die Bäume am Ufer, an dem kleine Yachten festgemacht haben. Doch neben dem Idyll erhebt sich eine riesige Industrieanlage, bei der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Energieversorgung ganz dicht beieinanderliegen. Der Stromkonzern RWE betreibt hier, bei Lingen im Emsland, ein Gaskraftwerk. Direkt daneben steht die Hülle des 1977 abgeschalteten Kernkraftwerks Lingen, das gerade zurückgebaut wird. Vielleicht zwei Kilometer entfernt und gut sichtbar ragt wiederum das Kernkraftwerk Emsland in die Höhe, das voriges Jahr stillgelegt wurde. Aber an diesem Montag wird nun etwas Neues, Zukunftsträchtiges an diesem Ort angeschaltet.