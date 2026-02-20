Es ist ja nicht so, dass die Avenue des Champs-Élysées, diese Prachtstraße im 8. Arrondissement von Paris, Werbung nötig hätte. Der Ruf ist längst gemacht. Die Franzosen nennen sie auch „die schönste Avenue der Welt“, was zumindest eine kontroverse Debatte verdient hätte. Was, s’il vous plaît, ist dann zum Beispiel mit der Fifth Avenue von New York? Sagen wir es so: Die Champs-Élysées, zwei Kilometer lang, zwischen dem Arc de Triomphe und der Place de la Concorde, gehört zu den ganz großen Straßen der Welt.