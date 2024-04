Vorschläge für mehr Wachstum:Lindner treibt seine "Wirtschaftswende" voran

Von Henrike Roßbach

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner macht Ernst mit der von ihm seit Monaten geforderten "Wirtschaftswende". Am Freitag war aus Kreisen seines Ministeriums zu hören, dass es bis Juni eine Einigung mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geben solle. Auf diesen Prozess hat man sich dem Vernehmen nach geeinigt. Alle drei beteiligten Häuser haben ihre Ideen und Vorschläge schon vorgetragen - und die des Finanzministers haben es in sich. Lindners Ziel: eine Verdopplung des deutschen Potenzialwachstums von derzeit 0,5 auf 1,0 Prozent bis 2028. "Das ist ein Agenda-Moment", hieß es aus dem Finanzministerium, in Anlehnung an die Agenda 2010 von SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder.